カプチーノのクリームをイメージした特別なボディカラー フィアット「600（セイチェント）」の名は、1955年にデビューした小型セダンに由来します。ファミリームーバーとして欧州で大ヒットし、1969年の生産終了まで約260万台を記録したベストセラーモデルです。2023年に復活した「600」のラインナップに、2025年5月27日、フィアットブランド初となるハイブリッドモデル「600 Hybrid（セイチェント ハイブリッド）」が加わりま