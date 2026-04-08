俺はタカノリ。俺は必死に勉強していい会社に入って、幸せな結婚をして、孫の顔を見せ、親孝行というプロジェクトを完璧に達成した。しかし終わりを迎えたと思っていたのに、妻や子どもたちはその後もずっと俺の人生にまとわりついてくる。妻のエミカに詰め寄られ「親孝行のための結婚だった」と本音を伝えると、「離婚したい」と言い渡された。俺が両親に見せるために作り上げた完璧な家族の形は、もはや跡形もなく崩れ去ろうとし