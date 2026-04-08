土屋太鳳、佐藤勝利出演のテレビ朝日ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊」が８日にスタートした。警察庁移動捜査課のノンキャリア刑事・天尾美青役で優香が登場。サバサバしたマイペースそうな女性刑事を好演。ネットでも話題となり「優香だ！」「優香ドラマ出演久しぶりでは？」「優香久々に見た」「すんごい顔ちっさい」「男前な感じでかっこいい」「優香さん美人おねえさんですき」「太鳳ちゃんも優香もちょっと誰かわ