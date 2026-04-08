歌手はいだしょうこ（47）が、8日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演し、人間関係にまつわる珍エピソードを明かした。この日のトークテーマは「LINE友だち1000人vs10人生態調査SP」。社交的なタイプと、人との関係を極力、遮断したいタイプがそれぞれの主張を繰り広げたり、人間関係の悩みを告白した。女優の波瑠が、面識のある著名人を見た場合に、つい声を掛けてしまうことを告白。「たとえ