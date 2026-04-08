中東情勢の今後の行方が見通せない中、ガスで温泉を温めている温浴施設も、影響を懸念している。新潟市にある温浴施設の現状を取材した。 ■熱源に“ガス”使用する温浴施設 新潟市秋葉区にある温浴施設のボイラー室。 真水を74℃まで温めているが、熱源はガスを使用している。 このほか、地下のボイラー室では20℃ほどの源泉を40℃前後まで温めていて、ガス料金は、年間で経費の18％を占めている。 温浴施設