新潟県警が配信する防犯アプリを活用し、新潟市秋葉区の60代女性が特殊詐欺の被害を未然に防ぎました。 【記者リポート】 「新潟県警が配信している『にいがたポリス』というアプリ。開くと、特殊詐欺の事案についても詳しく記載がされていて、防犯のポイントについても確認することができます」 その県警が配信する防犯アプリを活用して特殊詐欺の被害を未然に防いだのが、4月8日、報道陣の取材に応じた新潟市秋葉区の60