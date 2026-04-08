桜が咲き、春本番を迎える中、新潟市の小学校では4月8日、入学式のピークを迎えました。令和元年生まれの新1年生は、これから始まる学校生活への期待を胸に新たな一歩を踏み出しました。 【長谷川珠子アナウンサー】 「晴天に恵まれ、美しい桜が咲き誇る中、初々しい新1年生が初めての登校を迎えます」 8日、新潟市の南万代小学校にやってきたのは、ピカピカのランドセルを背負った新一年生。 令和元年生まれの48