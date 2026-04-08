アメリカのトランプ大統領は、イランに対して兵器を供給する国からの輸入品に対し、50％の関税を課すと表明しました。8日、SNSに投稿したもので、「ただちに発効する。例外や免除は認めない！」としています。トランプ氏は関税発動のための根拠法については説明しなかったほか、対象とする具体的な国の名前も挙げていません。