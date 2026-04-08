◇パ・リーグロッテ1―9オリックス（2026年4月8日京セラD）ロッテ先発・ジャクソンが移籍後初黒星を喫した。DeNAから移籍し、今季初登板となった1日の日本ハム戦は5回1安打無失点の好投で白星。しかしこの日は痛打を許す場面が目立った。初回に先頭・宗に四球を与えるなど無死一、三塁とされ、西川に先制の2点二塁打。その後は4回まで無失点だったが、1―2の5回に3点を追加されるなど6回8安打6失点（自責5）で降板。