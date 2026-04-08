元グラビアアイドルで元女子プロレスラーのタレント、愛川ゆず季（４２）が８日、インスタグラムを更新。ハワイでのオフショットを投稿した。愛川はハワイのプールで、我が子を抱いた写真を添え、「じいじが孫たちみんなを連れて行ってくれましたアサイーボウルいっぱい食べれた」と記述。頭にハイビスカス、広背筋もくっきり浮き「子連れハワイ」とつづった。今年１月「プロレス・スターダム」（後楽園ホール）の旗揚げ１