「太閤賞競走・Ｇ１」（８日、住之江）１号艇で人気を集めた松井繁（５６）＝大阪・６４期・Ａ１＝がインから逃げ切りで勝利。通算では１４７回目の優勝をＧ１は６１回、太閤賞は５回目のＶで賞金１２００万円を獲得した。２着は井上忠政（大阪）、３着には峰竜太（佐賀）が続いた。総売上額は１１１億１５９７万９０００円で、目標の１１０億円を上回った。住之江の表彰台に大将軍が帰還−。松井が２００９年３月の５２回大