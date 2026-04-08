「【日テレ公式】※AIにまつわるドラマ4／29放送」公式Xアカウントは8日夜、「【お知らせ】」と題して投稿し「本日4月8日に予定しておりましたドラマ情報解禁につきまして、諸事情により解禁を延期することとなりました」と、予定していた情報解禁を見送ることを明らかにした。当該ドラマについては、1日に日本テレビの公式Xアカウントが、小太りの男性の写真とともに「4月29日(水)深夜に"AIにまつわるドラマ"の放送が決定！」と投