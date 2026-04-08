YouTubeジャンプチャンネルにて、2026年4月9日(木)0時から『SAKAMOTO DAYS』大佛の誕生日を記念したキャラクターPVのプレミア公開が決定した。本映像は、4月9日の大佛の誕生日を記念して制作。大佛の魅力が満載の映像となっている。○【公式】『SAKAMOTO DAYS』大佛PV【4/9】YouTubeジャンプチャンネルでは、」“ORDER PV”や“世紀の殺し屋展PV”、南雲や神々廻の“誕生日記念PV”など『SAKAMOTO DAYS』のスペシャル映像が引き続