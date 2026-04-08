リンクをコピーする

米１０年債利回り４．２３２％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:38）（日本時間21:38）（%） 米2年債 3.730（-0.058） 米10年債4.232（-0.061） 米30年債4.835（-0.035） ドイツ2.909（-0.175） 英国4.683（-0.221） カナダ3.396（-0.085） 豪州4.857（-0.128） 日本2.359（-0.045） ※米債以外は10年物