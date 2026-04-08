山本由伸 PHOTO:Getty Images ＜4月7日(日本時間8日)トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャーズ・センター＞ ドジャースの山本由伸投手(27)が、敵地で行われたブルージェイズ戦に先発登板し、今季2勝目をマークした。7回0/3で97球を投げ5安打1失点、6奪三振、1四球の内容でゲームを作り、チームの5連勝に貢献した。 昨年のワールドシ