カードゲーム「セキララカード」を展開する株式会社セキララカードは８日、４月２０日の「失恋の日」に合わせ、２０〜３０代の失恋経験のある男女４２３人を対象に実施した「失恋に関する意識調査」の結果を公開。調査の結果、多くの人が失恋を恐れ、失恋後に「自分の気持ちとどう向き合えばいいかわからない」と感じていることが判明。一方で、失恋を通じて自分自身への気づきや学びを得た人が約９割にのぼるなど、同社は「失恋