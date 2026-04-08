◆パ・リーグ日本ハム１―０楽天（８日・楽天モバイル）日本ハムは、４回にカストロが放った先制２号ソロで奪った１点を守り切り、今季ビジター初勝利。投げては先発の北山が８回３安打１０奪三振の好投で、今季初勝利を手にした。チームが放った安打はカストロの本塁打だけ。本塁打による１安打だけの１―０勝利は、球団では２０２２年４月１７日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）、万波の一発で勝った試合以来。パ・リーグでは５度目