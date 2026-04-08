女優の内田理央が８日までにＳＮＳを更新。オフショットを披露した。自身のインスタグラムに「＃仙台」と書き出すと、続けて「滞在時間３時間くらい」と涙の絵文字とともに記した。最後に「撮影で（牛）と（団子）食べたよ」とつづり、仙台駅でのオフショットを公開。内田はメガネを身につけ、白を基調としたコーデを披露した。この投稿に「白い天使だ〜かわご自愛なさってくだちゃい」「どこでも可愛い素敵美女」「滞在