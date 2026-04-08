歌舞伎俳優の市川中車、市川團子らが出演する「歌舞伎町大歌舞伎」（５月３〜２６日、ＴＨＥＡＴＥＲＭＩＬＡＮＯ‐Ｚａ）の上演を記念し、東急東横線の一部車両の車内に広告が掲出されている。鶴屋南北作の「獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）」は、３代目市川猿之助（２代目猿翁）が１９８１年に復活上演。澤瀉（おもだか）屋の芸である「三代猿之助四十八撰」の一つで、中車は十二単（ひとえ）をまとった化け