「阪神２−３ヤクルト」（８日、甲子園球場）首位攻防戦の第２ラウンド。勝てば単独首位だった阪神は、救援陣がリードを守れず惜敗した。２度目の先発となった新外国人のルーカスは初回に先制を許すも、５回５安打１失点で６三振。来日初勝利の権利を持ってマウンドを降りた。だが、早めの継投策が裏目に出る。六回に登板した早川が２死一、二塁から増田に同点打、続く赤羽に勝ち越し打を浴びた。藤川監督は継投のタイミ