「ＳｎｏｗＭａｎ」の宮舘涼太主演のテレビ朝日系ドラマ「ターミネーターと恋しちゃったら」（土曜、後１１・００）が４日、スタート。ヒロインで少女漫画編集者の神尾くるみ（臼田あさ美）の親友役で出演する女優にＳＮＳ上で「やっぱり」「久しぶりに見た」驚きの声があがっている。くるみの文鳥出版の同期で、ファッション誌の編集部勤務の富野美晴を演じる佐藤江梨子（４４）。カラフルでファッショナブルなスタイルで颯