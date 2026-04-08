早稲田大監督時代の野村徹さんプロ野球元ヤクルトの青木宣親や元阪神の鳥谷敬らを育てた、東京六大学リーグの早稲田大元監督の野村徹（のむら・とおる）さんが8日、亡くなった。関係者が明らかにした。89歳。大阪府出身。大阪・北野高から早大へ進学。捕手として活躍し、1960年秋季リーグ戦では優勝決定戦の再々試合まで争った「早慶6連戦」で優勝に貢献した。社会人の大昭和製紙でプレーし、70年の都市対抗では監督として優