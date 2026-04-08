【ニューヨーク共同】8日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比1円57銭円高ドル安の1ドル＝158円01〜11銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1702〜12ドル、185円00〜10銭。米国とイランの即時停戦合意を受け、安全資産として買われていたドルを売って円を買い戻す動きが優勢だった。