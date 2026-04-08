引っ越したばかりの我が家を、なぜか外からじっと見つめている親子。杏奈さんもさぞ不安だったと思います…。その人は、同じ幼稚園のママ友・正美さんだったというのだから驚きですよね。仲良くなれると思っていた矢先に漂いはじめる、どこかおかしな空気…。正美さんの本音が気になって仕方ありません！>>【まんが】私の家が奪われる…!?(ウーマンエキサイト編集部)