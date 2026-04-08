「川崎記念・Ｊｐｎ１」（８日、川崎）３番人気のカゼノランナーが１０頭のライバルを引き連れてまんまと逃げ切り勝ち。怒濤（どとう）の３連勝で初のビッグタイトル奪取だ。２着に２番手を進んだ８番人気のドゥラエレーデ、１番人気のアウトレンジは３着に追い込むのが精いっぱい。昨年のＮＡＲ年度代表馬ディクテオンは２番人気で５着に敗れた。前走の強さはホンモノだった。この春最大の上がり馬カゼノランナーが自らが作