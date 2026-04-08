4月15日（水）「上田と女が吠える夜」手間抜き家事を極めた女が吠える夜 毎日の家事を少しでも楽しく効率よく！“手抜き”ではなく”手間抜き”家事という前向きな考え方が広がっている昨今。独自の手間抜き家事を極めたゲストのテクニック大公開！▼朝5時から元気に掃除する家事好き満島真之介がみんなの先生に!?▼気分はプリンセスになりきって！peco流ミュージカル掃除▼モチベーションが上がる「ありがとう」を搾取する大