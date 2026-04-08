あの子たちはあんたの分身じゃない▶▶この作品を最初から読む小学校受験で求められるのは『家族』の姿。「完璧な家族」とは何か。子どもたちの幸せとは何なのか？娘・結衣の優秀さに可能性を感じ、意を決して小学校受験の世界に飛び込んだ母・茜。お受験塾で知り合ったママ友たちには資本力や家柄という面では太刀打ちできないものの、娘を想えば思うほど、その世界の闇に飲み込まれていきます。しかし有名実業家を夫に