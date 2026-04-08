中国メディアの環球時報は7日、「16万年前の“中国製”に世界の科学者が困惑」との米ニュースサイト・ライブサイエンスの記事を紹介した。記事は、「16万年前、中国に存在した古人類は私たちの想像よりもはるかに進んでいた」とし、このほど学術誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」に掲載された論文を紹介。この研究は中国科学院古脊椎動物・古人類研究所の研究者が主導し、多国籍の科学チームが行ったもので、中国中部での新