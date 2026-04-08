中国、アフガニスタン、パキスタンの3カ国は4月1日から7日にかけて、中国北西部の新疆ウイグル自治区ウルムチ市内で非公式会合を行いました。中国からは外交部アジア司の劉勁松司長、岳暁勇アフガニスタン問題担当特使、アフガニスタンからは同国外務省事務局のワシク局長、パキスタンからは同国外務省のジラニ次官補が代表団を率いて会合に出席しました。会合は率直かつ実務的な良好な雰囲気の下で行われました。（提供/CGTN Japa