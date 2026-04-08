旬を過ぎた“なごり野菜”に“なごりフルーツ”が今、注目されています。フードロス削減にもつながるそうです。ウリの1つがその安さ。物価高の今、家計を支える存在になるのでしょうか。■「本来の役割を最後に全う」安さだけではない魅力からっと揚がった唐揚げも脇役。シャキシャキの小松菜でご飯が進む「小松菜丼」など新鮮な野菜を使ったメニューが話題の横浜市にあるレストランを訪ねました。中でも人気なのが、旬の野菜がぎ