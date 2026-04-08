ソフトバンクは８日の西武戦（みずほペイペイ）に１―２で競り負けた。本拠地デビューとなった徐若熙が７回１失点と好投したが、打線の援護に恵まれず来日初黒星を喫した。徐若熙は初回、近藤の好守もあり二死を奪ったが、相手のドラ１ルーキー・小島に直球を右翼スタンドへ運ばれた。「もったいない１球になってしまった」という失投で１点を先制された。２回以降も毎回走者を背負う苦しい投球。それでも２回は二死一、二塁か