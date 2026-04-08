巨人の泉口友汰内野手（２６）が８日の広島戦（マツダ）に「３番・遊撃」で先発出場。１点を追う９回に３号２ランの決勝弾を放った。力強いひと振りで、逆転劇を見せた。０―１で迎えた９回無死二塁のチャンスで打席に立った泉口は、広島３番手・中崎の初球・１４３キロの内角直球を強振。打球は右翼線ポール際へと吸い込まれ、逆転３号２ランに。この日、４打数３安打２打点で猛打賞も記録した。敵地・マツダスタジアムのお