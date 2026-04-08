高市早苗首相は８日、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談。中東情勢に関して意見を交わし、日本の立場を伝え、ホルムズ海峡の航行の安全確保を求めた。米国とイランはトランプ大統領が攻撃の猶予と設定したタイミングの直前で２週間の停戦に合意。これを受けて午後４時から行われた電話会談は、２５分間におよんだ。終了後、報道陣の取材に応じた高市首相は「日本とイランの電話首脳会談に置きまして、まず私から事態の