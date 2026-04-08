白泉社が運営する総合エンタメアプリ「マンガPark」にて『追放荷物持ちの逆転無双 〜Aランクパーティから解き放たれた便利スキル【収納】が最強の戦闘スキルだったので S ランク美少女とともに成り上がる〜」(原作：すかいふぁーむ、漫画：あるみらん)の連載が2026年4月8日よりスタート。毎週水曜更新予定。【あらすじ】Aランクに昇格したパーティに荷物持ちとして所属していたジルは、役立たずだとして突如脱退を命じられてしまう