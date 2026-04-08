【スターバックス】では、春にぴったりな新作ビバレッジとともに、春の行楽でも楽しめそうな「新作フード」も販売がスタート。デザート、ペストリー、サンドイッチにそれぞれ新作が登場していますが、今回はその中でも、ペストリーとサンドイッチに注目！ ドリンクと一緒にオーダーしたくなる、スタバの新作フードを紹介します。 ホワイトチョコレートとバニラの甘