AIによる影響を調査した研究で、勉強をAIが支援すると本番のテストでの正答率および回答率が減少することが明らかになりました。AI Assistance Reduces Persistencehttps://ai-project-website.github.io/AI-assistance-reduces-persistence/研究チームは354人の参加者を対象に、分数の計算問題を行わせる実験を行いました。参加者はランダムに「AI支援あり」「AI支援なし」の2つのグループに分けられ、「AI支援あり」のグループに