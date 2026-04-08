タレントの村重杏奈が８日までに自身のＳＮＳを更新。自身の可愛さについて呼び掛けるお茶目さを見せた。「定期」と題し、「しげの顔がかわいいの思い出そう。忘れられがち！！！！！」と喚起した村重は、顔のアップや横向きなどアングル別の自身の姿を公開。大き目シルエットのスポーティーなトップスに露出度高めな白のミニ丈スカート、ローファーを合わせた春らしいコーデを披露した。この投稿にファンからは「そんなん絶