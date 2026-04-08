男子テニス サラソタ・オープン （７日、米フロリダ州・ブラデントン）元世界ランキング４位で、現４９１位の錦織圭（３６）＝ユニクロ＝が１回戦を突破した。自身が拠点とする米フロリダ州のＩＭＧアカデミーで行われたツアー下部のチャレンジャー大会で、同３４４位のニコラス・キケル（３３）＝アルゼンチン＝に６―３、６―２で勝ち、既に否定している自身の引退報道が渦巻く中、「人から引退すると聞くのは不思議な感じ」と