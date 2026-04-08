◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―３ヤクルト（８日・甲子園）阪神・藤川球児監督が、ルーカスを５回でベンチに下げた理由を説明した。先発の助っ人左腕は初回からボール球が先行し、古賀の左犠飛で先制点を献上。それでも直後に打線が逆転し、２回以降はスコアボードにゼロを並べた。しかし、指揮官は６回に早川を投入。２年目右腕は先頭・サンタナへの四球からピンチを広げ、３連続長短打などで逆転された。この時点でルーカ