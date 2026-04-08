国会前で開かれた平和憲法の維持を求める市民団体の集会＝8日夜平和憲法の維持を求める市民団体が8日、国会前で集会を開催した。同様のイベントや街頭でのスタンディングも全国各地で行われた。参加者らは米国とイランについて「停戦より終戦を」と訴え、ペンライトを振って平和を祈願した。国会周辺は色とりどりの光で覆われ「9条守って」のポスターやイラン国旗が掲げられた。参加者は主催者発表で約3万人だった。大阪市から