春の味覚「タケノコ」の価格が先週から大きく下がっているようです。今年は豊作で無料で堀り放題が出来る場所も。そして、飲食店ではタケノコ料理の提供が始まっていました。東京・大田区にある青果店。大量のタケノコが並んでいました。レ・アルかきぬま 柿沼敏治店長「今年は特に気温が高いし、雨が多くて地面が柔らかいんで一気に出てきたんすよね。多分、今年は豊作ですね、すごく」【今年は豊作お手頃価格に】価格も下