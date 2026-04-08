◇パ・リーグ西武2−1ソフトバンク（2026年4月8日みずほペイペイD）8回2安打無失点11奪三振で昨季日本一の王者ソフトバンク相手に今季初勝利を手にした高橋光成投手（29）は、「一球一球集中できた」と声を弾ませた。11奪三振をマークしたことには「しっかり数字をだせた」と納得顔。だがベストの奪三振を問われると、「本当に今はまだバーッとしていて」と快投の興奮を隠せない様子だった。そして今井達也投手（アズ