【UEFAチャンピオンズリーグ】スポルティング 0−1 アーセナル（日本時間4月8日／エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ）【映像】完璧なパス→劇的AT弾（実際の様子）アーセナルのFWガブリエウ・マルティネッリが、驚異的な突破から値千金の決勝ゴールを演出し、ファンの間で大きな話題となっている。日本時間4月8日、UEFAチャンピオンズリーグ（UCL）でアーセナルは敵地でスポルティングと対戦。試合は膠着状態が続き、スコ