日本テレビの河出奈都美アナウンサーが８日までに自身のＳＮＳを更新。同期会の様子を公開した。インスタグラムに「久しぶりの同期会（せっかくなので７年前の初々しい写真も載せておきます）」と書き始め、同局の大町怜央アナ、杉原凜アナとの３ショットをアップ。さらに新人アナウンサー時代のショットも披露した。「話す内容はすっかり大人になったけどカラオケのノリはまったく変わりませんでした笑笑いい同期を持ちま