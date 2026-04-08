◆米大リーグブルージェイズ１―４ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・ＤＨ」でフル出場し、３回の２打席目に右翼フェンス直撃の先制適時打を放ってチームを５連勝に導いた。４２試合連続出塁は、０９年のイチロー（マリナーズ）の日本人記録に王手。８日（同９日午前４時７分開始）の第３戦では先発予定。自