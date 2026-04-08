なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の谷川萌々子が放った衝撃の“30メートル弾”が再脚光を浴びている。【映像】場内騒然！ 谷川萌々子、“30メートル衝撃弾”を放つ瞬間4月8日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、4月にアメリカ遠征を行うなでしこジャパンを特集。日本サッカー史上、初となるバロンドールを獲得した澤穂希さんをゲストに迎えて、なでしこジャパンを支える逸材を紹介した。その1人が、20歳ながら主力として存