◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―２巨人（８日・マツダスタジアム）巨人は１点を追う９回無死二塁、泉口が中崎から起死回生の逆転２ランを放って劇的勝利を挙げた。０―０の７回無死二塁、ファビアンの三ゴロをダルベックが逆シングルで勝負にいくも、グラブに当てられず後逸し適時失策になった。チームは前日７日の広島戦は３失策、この日も２失策でマツダスタジアムでの２試合で計５失策。川相ディフェンスチーフコーチは