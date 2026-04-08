元TOKIOの松岡昌宏（49）が8日に公式YouTubeチャンネルを更新し、大嫌いだった食べ物を明かす場面があった。「パクチー」の話題になると、松岡は「家にまあまあキープしていて。たまにバルに行くと、その農家さんが作ってるパクチーがスーパーの20倍ぐらいの量があって。若干野生味があって、余計においしいっていう」と語る。また「最初は本当に大嫌いだった」といい「どこかの中華料理屋で、ピータン豆腐にかかってたんだ