◇イースタン・リーグニューハンプシャー12―7ポートランド（2026年4月7日ポートランド）ブルージェイズ傘下2Aニューハンプシャーが、相手投手の大乱調で無安打で8得点を挙げる珍事があった。レッドソックス傘下2Aポートランド戦の、0―2で迎えた2回だ。まず連続四球に相手暴投で無死二、三塁。ここで6番打者は空振り三振に倒れたが、次打者の左犠飛で1点を返した。ここから四球、四球、四球。3連続四球で押し出しの1