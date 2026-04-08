「阪神２−３ヤクルト」（８日、甲子園球場）首位攻防戦の第２ラウンド。勝てば単独首位だった阪神は、救援陣がリードを守れず惜敗した。１点を追う初回に先頭・近本が左前打を放つなど１死一、三塁の好機をつくると、佐藤輝が左犠飛を放ち同点。なおも２死一塁からは大山が左前打を放って好機を拡大し、続く木浪が左前適時打で勝ち越しに成功した。今季２度目の先発となった新外国人・ルーカスは初回に犠飛で先制を許すも